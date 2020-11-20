Три кілограми із 70: посилка кримчанина Яцкіна «схудла», поки дійшла до «Лефортово»

Кримчанин Іван Яцкін, якого утримують у московському СІЗО "Лефортово", з переданої його дочкою посилки з продуктами вагою 70 кг отримав тільки три кілограми.

Про це у Фейсбуці написав його адвокат Микола Полозов після відвідування підзахисного, повідомляє Укрінформ.

«Він (Яцкін - ред.) розповів про те, що з посилки, яку надіслала його дочка Катерина Яцкіна, йому передали лише невелику частину - менш як три кг з загальної ваги посилки 70 кг. Не пропустили 20 банок тушонки, шоколад і багато чого іншого. Пропустили лише каву і печиво. Про тушонку пояснили, що в жерстяних банках не можна, про решту навіть пояснювати не стали», - повідомив Полозов.

Адвокат має намір з'ясувати, що саме з посилки Яцкіна не передали і чому, як оголосили політв'язню, «непропущені продукти відразу відправлять на утилізацію».

Крім того, Яцкін розповів, що як і раніше ігнорується його прохання про обстеження у офтальмолога.

«Ще раз поставили перед слідством питання про необхідність обстеження Івана Яцкіна офтальмологом. В окулярах, які у нього є, він бачить погано. А для замовлення нових потрібно знати, наскільки впав зір», - написав адвокат.

Він також уточнив, що на поточному тижні це вже друга зустріч з підзахисним, пов'язана з проведенням слідчих дій за участю Яцкіна.

Як повідомлялося, уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, а в кінці грудня його вивезли до Москви і утримують у СІЗО "Лефортово". Яцкіна звинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У кримчанина на утриманні четверо неповнолітніх дітей, молодша дочка народилася вже після його арешту.