ФСБ провела слідчі дії щодо кримчанина Яцкіна, якого звинувачують у

ФСБ провела слідчі дії щодо кримчанина Яцкіна, якого звинувачують у "шпигунстві"

Укрінформ
Слідче управління ФСБ провело слідчі дії щодо кримчанина Івана Яцкіна, обвинуваченого Росією в шпигунстві.

Про це його адвокат Микола Полозов повідомив сьогодні в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Сьогодні зустрівся зі своїм підзахисним українським політв'язням Іваном Яцкіним. Зустріч знову пройшла в стінах СУ ФСБ Росії, в рамках проведення слідчих дій. Іван Яцкін почуває себе задовільно, сьогодні був у гарному настрої», - зазначив Полозов.

Кримчанин розповів, що недавно отримав чергову порцію листів. Що стосується здоров'я, він чекає, коли його огляне офтальмолог. «На жаль, в СІЗО «Лефортово» немає свого фахівця, доводиться чекати, коли приїде лікар з СІЗО« Матросская тишина». Очевидно, що коли один фахівець працює на кілька ізоляторів, довга черга з ув'язнених неминуча », - пояснив адвокат.

За його словами, Яцкін просив подякувати відомій російській волонтерці Вікторії Івлєвій за передачу, яка була дуже доречною. «Справа в тому, що сусід по камері Івана Григоровича - громадянин однієї з колишніх східних радянських республік, і чи то через COVID, то чи з інших причин, але йому з батьківщини посилки не надходять. Тому Іван Яцкін з ним ділиться провіантом і сигаретами», - розповів Полозов.

Він додав, що підзахисний також цікавився про можливість обміну.

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Як повідомлялося, уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли до Москви і утримують у СІЗО «Лефортово». Яцкіна обвинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, молодша дочка народилася вже після його арешту.

У середині серпня термін тримання Івана Яцкіна під вартою було подовжено на два місяці - до 16 жовтня.

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