ФСБ провела слідчі дії щодо кримчанина Яцкіна, якого звинувачують у "шпигунстві"

Слідче управління ФСБ провело слідчі дії щодо кримчанина Івана Яцкіна, обвинуваченого Росією в шпигунстві.

Про це його адвокат Микола Полозов повідомив сьогодні в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Сьогодні зустрівся зі своїм підзахисним українським політв'язням Іваном Яцкіним. Зустріч знову пройшла в стінах СУ ФСБ Росії, в рамках проведення слідчих дій. Іван Яцкін почуває себе задовільно, сьогодні був у гарному настрої», - зазначив Полозов.

Кримчанин розповів, що недавно отримав чергову порцію листів. Що стосується здоров'я, він чекає, коли його огляне офтальмолог. «На жаль, в СІЗО «Лефортово» немає свого фахівця, доводиться чекати, коли приїде лікар з СІЗО« Матросская тишина». Очевидно, що коли один фахівець працює на кілька ізоляторів, довга черга з ув'язнених неминуча », - пояснив адвокат.

За його словами, Яцкін просив подякувати відомій російській волонтерці Вікторії Івлєвій за передачу, яка була дуже доречною. «Справа в тому, що сусід по камері Івана Григоровича - громадянин однієї з колишніх східних радянських республік, і чи то через COVID, то чи з інших причин, але йому з батьківщини посилки не надходять. Тому Іван Яцкін з ним ділиться провіантом і сигаретами», - розповів Полозов.

Він додав, що підзахисний також цікавився про можливість обміну.

Як повідомлялося, уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли до Москви і утримують у СІЗО «Лефортово». Яцкіна обвинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, молодша дочка народилася вже після його арешту.

У середині серпня термін тримання Івана Яцкіна під вартою було подовжено на два місяці - до 16 жовтня.