ФСБ затримала у Севастополі чергового "українського шпигуна"

В окупованому Росією Севастополі затримали військовослужбовця Чорноморського флоту РФ, який нібито працював на українську військову розвідку.

Про це повідомляє РБК з посиланням на ФСБ Росії.

«У Севастополі за підозрою в державній зраді затриманий військовослужбовець Чорноморського флоту Росії, йдеться у пресрелізі Центру громадських зв'язків ФСБ», - заявляє ФСБ.

Там стверджують, що затриманий передавав секретні відомості українській військовій розвідці.

Кримінальну справу порушено за статтею 275 КК РФ (державна зрада). Суд уже заарештував військовослужбовця, йому загрожує від 12 до 20 років колонії.

З 2014 року в Росії, а також окупованому Криму, регулярно затримуються громадяни України і Росії, обвинувачені в шпигунстві на користь України. Розгляд справ проходить у засекреченому режимі, що ускладнює ознайомлення з матеріалами. Але наявна інформація дозволяє припускати, що ці справи сфальсифіковані.