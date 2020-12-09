Яцкін та його адвокат знайомляться з матеріалами справи про «шпигунство»

Українському політв'язню Івану Яцкіну, якого утримують у СІЗО Лефортово, пред'явили обвинувачення в остаточній редакції та передали йому та його адвокату матеріали справи для ознайомлення.

Про це в Фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов, передає Укрінформ.

«Напередодні відбулися слідчі дії у справі стосовно українського політв'язня Івана Яцкіна. Завершилися пізно ввечері. Івану Яцкіну було пред'явлено обвинувачення в остаточній редакції. Суть і обсяг обвинувачення не змінилися. Івана Яцкіна звинувачують у скоєнні державної зради у формі шпигунства (275 КК РФ)», - йдеться у повідомленні.

Як уточнив Полозов, за версією слідства, Яцкін «передав співробітникам СБУ відомості, що становлять державну таємницю Російської Федерації, про співробітників МВС Росії у Криму».

Як повідомив адвокат, йому було оголошено про закінчення провадження слідчих дій і збору доказів у «справі Яцкіна».

«Це означає, що ми з моїм підзахисним переходимо до наступної стадії - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи», - зазначив Полозов.

За його словами, у зв'язку з тим, що термін утримання його підзахисного під вартою закінчується 16 грудня, очікується, що протягом тижня відбудеться черговий суд із розгляду клопотання слідства про продовження його арешту.

Що стосується умов утримання Яцкіна в СІЗО, Полозов повідомив, що «він все так же утримується в камері один».

«Телевізор не працює, інформацію із зовнішнього світу отримує лише з ефіру радіостанції "Маяк", яка єдина працює там. Офтальмолог так його і не оглянув», - розповів адвокат.

За його словами, за 14 місяців перебування під арештом зір його підзахисного так упав, що «процес ознайомлення з матеріалами справами може бути ускладнений».

Адвокат також повідомив, що «Іван Яцкін сподівається на те, що переговори про обмін усе ж відбудуться і він зможе повернутися до своїх близьких, до своїх дітей і побачить, нарешті, свою дочку Ріану, яка народилася вже після його арешту».

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Окремо Іван Яцкін дякує волонтерці Вікторії Івлєвій та її помічникам за підтримку і допомогу.

Як повідомлялося, уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли до Москви й утримують у СІЗО «Лефортово». Яцкіна звинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито, передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, молодша дочка народилася вже після його арешту.