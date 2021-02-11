Україна передасть до ООН матеріали про екоцид в окупованому Криму - експерт

Україна передасть до ООН матеріали про екоцид в окупованому Криму - експерт

Укрінформ
Кримськотатарський ресурсний центр за підтримки Офісу генпрокурора та Мінізахисту довкілля і природних ресурсів готує матеріали для Управління верховного комісара ООН з прав людини про загрозу екоциду в Криму через злочинні дії окупантів.

Як передає Укрінформ, про це заявив керівник Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв у програмі "На самом деле: Крым" на телеканалі "Дом".

За його словами, внаслідок ірраціональної політики окупантів щодо використання водних ресурсів, втрати у водопровідних системах Криму становлять близько 60%.

Окрім зношеності обладнання, свою роль грають безперервні військові навчання, а також будівельні роботи, підкреслив експерт. Барієв наголосив, що колосальна кількість прісної води пішла на будівництво траси "Таврида", оскільки пісок перед використанням треба було промивати.

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"При будівництві траси "Таврида" було знищено велику кількість кримської флори - близько 250 тис. кущів і дерев, які природним чином утримували воду в ґрунті", - сказав керівник КРЦ.

Експерт також повідомив, що окупанти почали використовувати "золотий" водний запас півострова, найбільшу та наймолодшу водойму Криму - Міжгірне водосховище в Совєтському районі.

Як повідомлялося, в окупованому Криму продовжують знижуватися запаси води у водоймищах. Зокрема, Сімферопольське водосховище нині має всього 7% від проєктної потужності, Партизанське - 14%, Аянське - 26%.

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До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації півострова Росією постачання води було припинено.

Моніторингова місія ООН в Україні неодноразово заявляла про необхідність доступу її експертів на територію окупованого Криму, підкреслюючи, що Росія несе основну відповідальність за забезпечення водопостачання півострова.

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