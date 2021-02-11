Україна передасть до ООН матеріали про екоцид в окупованому Криму - експерт

Кримськотатарський ресурсний центр за підтримки Офісу генпрокурора та Мінізахисту довкілля і природних ресурсів готує матеріали для Управління верховного комісара ООН з прав людини про загрозу екоциду в Криму через злочинні дії окупантів.

Як передає Укрінформ, про це заявив керівник Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв у програмі "На самом деле: Крым" на телеканалі "Дом".

За його словами, внаслідок ірраціональної політики окупантів щодо використання водних ресурсів, втрати у водопровідних системах Криму становлять близько 60%.

Окрім зношеності обладнання, свою роль грають безперервні військові навчання, а також будівельні роботи, підкреслив експерт. Барієв наголосив, що колосальна кількість прісної води пішла на будівництво траси "Таврида", оскільки пісок перед використанням треба було промивати.

"При будівництві траси "Таврида" було знищено велику кількість кримської флори - близько 250 тис. кущів і дерев, які природним чином утримували воду в ґрунті", - сказав керівник КРЦ.

Експерт також повідомив, що окупанти почали використовувати "золотий" водний запас півострова, найбільшу та наймолодшу водойму Криму - Міжгірне водосховище в Совєтському районі.

Як повідомлялося, в окупованому Криму продовжують знижуватися запаси води у водоймищах. Зокрема, Сімферопольське водосховище нині має всього 7% від проєктної потужності, Партизанське - 14%, Аянське - 26%.

До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації півострова Росією постачання води було припинено.

Моніторингова місія ООН в Україні неодноразово заявляла про необхідність доступу її експертів на територію окупованого Криму, підкреслюючи, що Росія несе основну відповідальність за забезпечення водопостачання півострова.