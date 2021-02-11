Доповідь Європарламенту: у ЄС підтримують план розвитку кримськотатарської мови в Україні

Європарламент схвалив резолюцію, в якій підтримується прагнення України розробити Стратегію розвитку та популяризації кримськотатарської мови на період до 2032 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«Європейський парламент 11 лютого 2021 року ухвалив резолюцію, якою затвердив доповідь щодо стану імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. У цій доповіді європейські депутати окремо привітали прагнення України розробити стратегію розвитку та популяризації кримськотатарської мови на період до 2032 року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, концепція згаданого документа стратегічного планування розроблена Мінреінтеграції після консультацій з органами влади, експертами НАН України, освітянами, Меджлісом кримськотатарського народу, представниками медіа, неурядових організацій, інституцій та окремими експертами, у тому числі – на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

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Наразі проєкт документа оприлюднено для електронних консультацій з громадськістю, які триватимуть до 22 лютого 2021 року. Після доопрацювання і погодження з центральними та місцевими органами влади, згідно з встановленою процедурою, його буде внесено як політичну пропозицію на розгляд Кабінету Міністрів України для ухвалення відповідного акта уряду.

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко подякував Європарламенту за схвальну оцінку цієї ініціативи та відзначив, що стратегія допоможе підвищити ефективність державної політики у сфері збереження і розвитку мови корінного народу, а також дасть можливість усім громадянам нашої держави скористатися перевагами більш тісної взаємодії з тюркськими країнами.

«Ми також розділяємо думку Європарламенту щодо необхідності підтримки каналу ATR, в т.ч. фінансової, з метою забезпечення мовлення на тимчасово окупований Росією Крим. Міністерством, у повній відповідності до національного законодавства та європейських стандартів прозорості, запроваджується механізм фінансування мовлення на тимчасово окуповані території через процедуру конкурентних державних закупівель. Цього року на підтримку мовлення тільки на ТОТ АРК і м. Севастополя, в першу чергу – телерадіомовників, які працювали у Криму до 2014 року, а потім були змушені виїхати внаслідок російської окупації, за попереднім розрахунком, Мінреінтеграції планує спрямувати 30 млн грн», - цитує пресслужба Яременка.

Як повідомлялося раніше, у 2021 році підтримку за рахунок коштів державного бюджету отримають телерадіокомпанії, які здійснюють мовлення на тимчасово окуповані Росією райони Донецької та Луганської областей, а також на ТОТ АР Крим і м. Севастополь. На цю програму передбачено майже 50 млн грн. Мінреінтеграції вживатиме заходів для збільшення обсягів підтримки.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський парламент у четвер, 11 лютого, в цілому та більшістю голосів ухвалив доповідь щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС, проєкт якої підготував євродепутат від політичної групи Європейської народної партії Міхаель Галер.