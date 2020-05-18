«Крим–це Україна» кримськотатарською: в Празі представили лекцію до роковин депортації
Відповідний ролик розміщено на сторінці диппредставництва в Facebook.
«У 2014 році для кримськотатарського народу знову настали нелегкі часи. В умовах російської окупації Криму їм вчергове доводиться вести нерівну боротьбу за збереження власної національної ідентичності. Ми переконані, що один із проявів глибокої поваги до представника будь-якого народу – це знання хоча б кількох слів його мовою. Тому сьогодні, до 76-ої річниці депортації кримських татар з Криму та вшанування жертв геноциду проти кримськотатарського народу, ми хочемо підтримати дружній кримськотатарський народ, вивчивши кілька основних фраз кримськотатарською мовою», - зазначили в посольстві.
Опанувати кілька основних фраз дипломатам допомогла кримськотатарська журналістка Сафіє Абляєва, яка проживає в Празі.
Зокрема, можна дізнатися кримськотатарською такі вислови:
Selâm! – Привіт!
Sağ ol – Дякую!
Lütfen – Будь ласка!
Men seni sevem! – Я тебе люблю.
Sağliqnen qal / Sağliqnen bar – До побачення!
Qırım – bu, Ukraina! – Крим – це Україна!
Як повідомлялося, в понеділок, 18 травня, в Україні та світі відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.
Відео: Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze