«Крим–це Україна» кримськотатарською: в Празі представили лекцію до роковин депортації

Посольство України в Чехії до 76-х роковин депортації кримських татар з Криму представило відолекцію з кримськотатарської мови.

Відповідний ролик розміщено на сторінці диппредставництва в Facebook.

«У 2014 році для кримськотатарського народу знову настали нелегкі часи. В умовах російської окупації Криму їм вчергове доводиться вести нерівну боротьбу за збереження власної національної ідентичності. Ми переконані, що один із проявів глибокої поваги до представника будь-якого народу – це знання хоча б кількох слів його мовою. Тому сьогодні, до 76-ої річниці депортації кримських татар з Криму та вшанування жертв геноциду проти кримськотатарського народу, ми хочемо підтримати дружній кримськотатарський народ, вивчивши кілька основних фраз кримськотатарською мовою», - зазначили в посольстві.

Опанувати кілька основних фраз дипломатам допомогла кримськотатарська журналістка Сафіє Абляєва, яка проживає в Празі.

Зокрема, можна дізнатися кримськотатарською такі вислови:

Selâm! – Привіт!

Sağ ol – Дякую!

Lütfen – Будь ласка!

Men seni sevem! – Я тебе люблю.

Sağliqnen qal / Sağliqnen bar – До побачення!

Qırım – bu, Ukraina! – Крим – це Україна!

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Як повідомлялося, в понеділок, 18 травня, в Україні та світі відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Відео: Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze