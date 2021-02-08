Франція відмовилася від участі у проєкті окупантів «Крим-Севастополь»

Представники наукових установ Франції відмовилися від участі у так званих міжнародних заходах та інформаційних акціях окупаційної влади Криму, пов'язаних з проєктом «Крим-Севастополь 2020».

Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, яке опубліковано в Фейсбуці.

«У результаті своєчасно проведеної роботи представники наукових установ Франції відмовилися від участі у так званих міжнародних заходах та інформаційних акціях окупаційної влади півострова. Плани окупантів були зірвані», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначили в ППУ в АРК, наявна у Представництва упереджувальна інформація щодо намірів держави-окупанта із залучення представників наукових кіл Франції здійснити історико-археологічний проєкт «Крим-Севастополь 2020» була передана для перевірки та відповідного реагування.

У відомстві повідомили, що для запобігання спроб так званого міжнародного визнання окупації Криму Представництво працює з органами державної влади України.

«Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим системно та у плідній взаємодії з державними органами України працює над запобіганням намаганню окупаційної влади Криму домогтися міжнародного визнання спроби російської анексії півострова через т.зв. «народну дипломатію», контакти з іноземними прихильниками та їх пропагандистське поширення», - наголосили у представництві, додавши, що міжнародне право має значення. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь були, є і будуть невід‘ємними частинами території України.