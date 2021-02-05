Росія блокує в Криму не менш як 25 українських сайтів

В окупованому Криму протягом 2020 року повністю блокувалося не менш як 25 українських сайтів і ще п'ять блокувалося частково.

Підсумки моніторингу, проведеного Кримської правозахисною групою, опубліковані в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Кримська правозахисна група протягом 2020 року проводила регулярні моніторинги доступу до інтернет-ресурсів і сигналу українських радіостанцій на території Криму. Результати моніторингу, здійсненого у грудні серед 11 провайдерів в Криму, засвідчили, що щонайменше 25 українських популярних сайтів блоковано повністю, ще 5 – частково», - йдеться в повідомленні.

Крім того, інформує КПГ, цілком заблоковано сайти Лінкедін, Меджлісу кримськотатарського народу, «Свідків Єгови», Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Також моніторинг мовлення FM-діапазону на півночі Криму продемонстрував, що сигнал українських радіостанцій доступний лише в 7 з 19 населених пунктів. Блокування сигналів відбувається завдяки мовленню кримських і російських радіостанцій на тих самих частотах, ліцензії на які мають українські мовники.

Одночасно, поруч з КПВВ «Чаплинка» на окупованій території встановлено нову телерадіовежу, що, ймовірно, може використовуватися для посилення блокування українського радіосигналу.