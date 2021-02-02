Окупанти «шиють» журналісту «Кримської солідарності» неповідомлення про злочин

В окупованому Криму Нижньогірський районний «суд» висунув обвинувачення за статтею 205.6 КК РФ (неповідомлення про злочин) громадянському журналісту і стримеру "Кримської солідарності" Айдеру Кадирову.

Про це йдеться у відео, опублікованому у Фейсбуці "Кримською солідарністю", передає Укрінформ.

«На судовому засіданні стороною обвинувачення було висунуто обвинувачення моєму підзахисному, а також представлений порядок доказів», - повідомила адвокат Ліля Гемеджі.

За її словами, в порядку доказів «суд» одним з перших вирішив допитати підсудного, а потім надати письмові докази та провести допит свідків.

«З цим порядком надання доказів ми не погодилися. Свідчити мій підзахисний буде лише після надання всіх доказів стороною обвинувачення», - заявила Гемеджі.

Активіст Рустем Сейдаметов, один з кримських татар, які прийшли до будівлі суду, прокоментував винесення обвинувачення Кадирову, як тиск на весь народ.

«Ми знаємо Айдера Кадирова як людину, яка постійно висвітлювала суди та інші подібні заходи, називаємо його голосом народу, тому вважаємо, що тиск на нього - це тиск на наш народ», - сказав Сейдаметов.

Як повідомлялося, в Нижньогірському районному «суді» почалося попереднє засідання у кримінальній справі стосовно громадянського журналіста Айдера Кадирова.

31 серпня 2020 року після обшуків у будинках кримських татар російськими силовиками були затримані кореспондент і стример "Кримської солідарності" Айдер Кадиров з Нижньогірського району, релігійний діяч Рідван Умеров і співробітник МНС Айдер Аблякімов із Судака, а також будівельник Енвер Топчи з Совєтського району.

Їх доставили в УФСБ Криму в Сімферополі і кілька годин не допускали до них адвокатів. Пізніше стало відомо, що проти них порушили кримінальні справи. Всі затримані знаходяться під підпискою про невиїзд.

Фото: Кримська солідарність