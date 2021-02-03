На адмінмежі з Кримом за минулу добу зробили близько 180 безкоштовних COVID-тестів

У Херсонській області в КПВВ на адмінмежі з ТОТ АР Крим за минулу добу зробили безкоштовні COVID-тести близько 180 громадянам, які прибувають на материкову частину України.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови облдержадміністрації Вадим Чабан, передає кореспондент Укрінформу.

«За вчора ми протестували близько 180 людей, які перетинали адмінмежу з окупованим Кримом» - зазначив Чабан.

У розмові з кореспондентом агентства він також повідомив, що з учорашнього дня запрацював алгоритм припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома» для тих, хто отримав під час перетину КПВВ негативний результат експрес-тестів, бо раніше ця система результати експрес-тестів не сприймала.

«Програма «Дій вдома» пов'язана з єдиною інформаційною базою України, і коли там з’являється негативний тест, то йде порівняння…і автоматичне зняття з обліку (особи, яка отримала негативні результати тестування – ред.). А експрес-тести, що постановою Кабміну були введені як такі, що слугують підставою для зняття з обліку самоізоляції для тих, хто перетинає КПВВ, ця база не сприймала. І лише вчора зробили таку можливість», - зазначив Чабан.

Як повідомляв Укрінформ, уряд дозволив проводити експрес-тестування на антиген до коронавірусу осіб, які в'їжджають з окупованого Криму та ОРДЛО.

В Україні за добу зареєстровано 3285 випадків зараження коронавірусом.