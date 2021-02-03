На адмінмежі з Кримом за минулу добу зробили близько 180 безкоштовних COVID-тестів
Про це на брифінгу повідомив заступник голови облдержадміністрації Вадим Чабан, передає кореспондент Укрінформу.
«За вчора ми протестували близько 180 людей, які перетинали адмінмежу з окупованим Кримом» - зазначив Чабан.
У розмові з кореспондентом агентства він також повідомив, що з учорашнього дня запрацював алгоритм припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома» для тих, хто отримав під час перетину КПВВ негативний результат експрес-тестів, бо раніше ця система результати експрес-тестів не сприймала.
«Програма «Дій вдома» пов'язана з єдиною інформаційною базою України, і коли там з’являється негативний тест, то йде порівняння…і автоматичне зняття з обліку (особи, яка отримала негативні результати тестування – ред.). А експрес-тести, що постановою Кабміну були введені як такі, що слугують підставою для зняття з обліку самоізоляції для тих, хто перетинає КПВВ, ця база не сприймала. І лише вчора зробили таку можливість», - зазначив Чабан.
Як повідомляв Укрінформ, уряд дозволив проводити експрес-тестування на антиген до коронавірусу осіб, які в'їжджають з окупованого Криму та ОРДЛО.
В Україні за добу зареєстровано 3285 випадків зараження коронавірусом.