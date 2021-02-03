У Чернівцях відкрили нову лабораторію для тестування на COVID-19

У чернівецькому медзакладі, де лікують хворих на коронавірус, відкрили лабораторію для тестування на COVID-19.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької міськради, передає Укрінформ.

"Сьогодні, 3 лютого, у Чернівцях відкрили міську ліцензійовану лабораторію для тестування на COVID-19. Лабораторія працюватиме на базі КНП "Міська лікарня №1", яка наразі є госпітальної базою для хворих на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

У міськраді зазначили, що на придбання обладнання і облаштування лабораторії з міського бюджету виділили понад 3,5 млн грн.

Як розповів у коментарі кореспонденту Укрінформу профільний заступник Чернівецького міського голови Юрій Лесюк, у новій лабораторії зможуть опрацьовувати до 400 зразків тестів на добу.

"Наразі в лабораторії є лише одна станція автоматичної підготовки. І в звичайному робочому режимі плануємо проводити дві закладки на день - це до 200 зразків аналізів. Але якщо потрібно буде організувати роботу у три зміни, щоб лабораторія працювала у цілодобовому режимі, то можна буде досліджувати до 400 зразків за одну добу", - сказав міський чиновник.

Нова лабораторія відповідає державним санітарним нормам та правилам і містить біологічний бокс, що забезпечує стерильні умови для проведення дослідження, ПЛР-бокс для безпосереднього виявлення вірусу та ампліфікатор в реальному часі.

"Першочергово обстежуватимуться співробітники та стаціонарні хворі даної лікарні. Надалі в лабораторії можна буде зробити всі вірусологічні аналізи, а саме на ВІЛ, герпес, різні статеві інфекції, кандидоз, гепатити, мононуклеоз, лістеріоз, цитомегаловіс, туберкульоз, вірус папіломи людини, кліщовий енцефаліт", - додали у пресслужбі Чернівецької міськради.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 227 164 випадки COVID-19, з них за добу - 3 285.

У Чернівецькій області зафіксували 45 965 випадків інфікування COVID-19, із них 40 011 пацієнтів одужали, 881 людина померла.