Пасажиропотік через адмінмежу з Кримом цьогоріч зменшився у п'ять разів

З початку 2020 року адмінмежу з тимчасово окупованим Росією Кримом в обох напрямках перетнули 538 тисяч громадян і 75 тисяч транспортних засобів - у порівнянні з 2019 роком пасажиропотік зменшився у 5 разів.

Про це Укрінформу повідомив помічник начальника Херсонського прикордонного загону - начальник пресслужби Іван Шевцов.

«З початку 2020 року адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом в обох напрямках перетнули 538 тисяч громадян та 75 тисяч транспортних засобів. У порівнянні з 2019 роком пасажиропотік зменшився у 5 разів. За аналогічний період 2019 року адмінмежу перетнули 2 мільйони 583 тисячі громадянин та 391 тисяча автівок», - йдеться у повідомленні.

Значне зменшення пасажиропотоку пов’язане, зокрема з карантинними обмеженнями через COVID-19.

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Контрольні пункти в’їзду-виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар» продовжують функціонувати у штатному режимі.

Переважна більшість громадян перетинає адмінмежу з метою відвідування близьких родичів, отримання освіти, а також для оформлення документів і повернення назад.