На «Чонгарі» та «Каланчаку» робитимуть безкоштовні COVID-тести

У Херсонській області для проведення тестувань на визначення антигена коронавірусу на двох КПВВ на адмінмежі з ТОТ АР Крим виділили по 500 тест-систем.

Про це на брифінгу 11 січня заявив перший заступник голови облдержадміністрації Дмитро Бутрій, передає кореспондент Укрінформу.

«На території КПВВ «Каланчак» вже виділено окреме приміщення, на КПВВ «Чонгар» закінчуються підготовчі роботи. На сьогодні для обох КПВВ виділено тисячу тест-систем, по 500 на кожен, тестування є безкоштовним», - зазначив Бутрій.

З його словами, вже визначені медпрацівники для проведення тестування.

Як повідомив директор Департаменту здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко у розмові з кореспондентом Укрінформу, тестування на обох КПВВ вже проводять.

«Так, проводять тестування - і на КПВВ «Каланчак», і на КПВВ «Чонгар», - зазначив Короленко. Він уточнив, що на КПВВ «Чонгар» готують інше приміщення для експрес-тестувань.

На Херсонщині за останню добу зафіксовано 159 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Наразі в області 19 122 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус, з них 11 848 людей побороли недуг; 6756 людей інфіковані COVID-19; 518 людей померли.

Станом на 11 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 119 314 випадків зараження коронавірусом, за добу зареєстровано 4 288 нових випадків.

Як повідомляв Укрінформ, уряд дозволив проводити експрес-тестування на антиген до коронавірусу осіб, які в'їжджають з окупованого Криму та ОРДЛО.

фото ілюстративне: city-adm.lviv.ua