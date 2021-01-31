Нагнали силовиків і відключили інтернет: у Сімферополі готувалися до акції за Навального

У центрі Сімферополі не спостерігається ознак проведення масового заходу, але на центральних вулицях знаходяться силовики, співробітники підконтрольної Росії адміністрації Сімферополя, Росгвардія, а також військовий патруль.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Крим.Реалії.

Зазначається, що вся площа за периметром оточена металевими огорожами, уздовж яких чергують молоді люди в штатському. Також уздовж площі ходить патруль поліції. Біля кожного підземного переходу в центрі міста багато людей в штатському, у перехожих молодого віку вибірково просять пред'явити документи.

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Крім цього в центрі міста відключений як стаціонарний, так і мобільний інтернет, не працюють банкомати.

У центрі Севастополя біля площі Нахімова 31 січня велике скупчення поліції, на під'їздах до центру чергують поліцейські наряди. Центральний вхід до Приморського бульвару перекритий​.

У Сімферополі за день до чергової анонсованої в сусідній Росії акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального огородили центральну площу високими металевими огорожами.

У Севастополі російський суд виніс 12 постанов про призначення покарання за участь в акції на підтримку Навального.

Як повідомлялося, через заплановані акції протесту в Москві закрили на вхід і вихід сім центральних станцій метрополітену. Також змінили маршрути наземного транспорту.

17 січня Олексія Навального було затримано в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.

Фото: Krym.org (RFE/RL)