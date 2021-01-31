У Нідерландах пройшла акція на підтримку Навального

У нідерландському Амстердамі пройшла акція на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Акція була погоджена с правоохоронцями щодо 300 осіб.

Мітингувальники тримали у руках плакати з закликами звільнити Навального.

“Свободу політв'язням!” та “Росія буде вільною!”, - такі гасла вигукували учасники акції в Амстердамі.

Як повідомляв Укрінформ, у Гаазі 23 січня 2021 року біля будівлі посольства Російської Федерації, відбулася акція на підтримку Навального.

Мітингувальники вимагали негайно відпустити Навального на свободу.

Під стіни посольства приходили люди з дітьми, студенти, старше покоління.

На акції протесту були не лише росіяни, які мешкають в Нідерландах, а й білоруси та нідерландці. Загалом тоді зібралося близько 200 людей.

17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" в кінці серпня минулого року в РФ.

Суд, який відбувся у ВВС у Хімках, призначив Навальному 30 діб арешту.