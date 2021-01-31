У Нідерландах пройшла акція на підтримку Навального
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Акція була погоджена с правоохоронцями щодо 300 осіб.
Мітингувальники тримали у руках плакати з закликами звільнити Навального.
“Свободу політв'язням!” та “Росія буде вільною!”, - такі гасла вигукували учасники акції в Амстердамі.
Як повідомляв Укрінформ, у Гаазі 23 січня 2021 року біля будівлі посольства Російської Федерації, відбулася акція на підтримку Навального.
Мітингувальники вимагали негайно відпустити Навального на свободу.
Під стіни посольства приходили люди з дітьми, студенти, старше покоління.
На акції протесту були не лише росіяни, які мешкають в Нідерландах, а й білоруси та нідерландці. Загалом тоді зібралося близько 200 людей.
17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" в кінці серпня минулого року в РФ.
Суд, який відбувся у ВВС у Хімках, призначив Навальному 30 діб арешту.