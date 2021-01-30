У США виключають послаблення санкцій проти Росії за окупацію Криму

США та Європейський Союз не збираються послаблювати санкції проти Москви, запроваджені через окупацію Криму.

Як передає Укрінформ, про це заявив посол Сполучених Штатів у РФ Джон Салліван в інтерв'ю телеканалу «Дощ».

Американський посол підкреслив, що підхід Вашингтона до України і Мінських угод не змінюється.

За словами Саллівана, США продовжують діалог з приводу Донбасу у різних форматах, включаючи «нормандський».

«Я знаю, що це питання є високопріоритетним для нинішньої адміністрації і для президента Байдена, і що він порушив питання України в розмові з президентом Путіним. Ви знаєте, позиція уряду США щодо України залишилася незмінною за останні сім років при вже трьох адміністраціях», - заявив Салліван.

За його словами, «ми не послаблюватимемо санкції, у всякому разі, ні США, ні наші союзники і партнери не мають наміру послаблювати санкції, запроваджені у результаті цих подій».

Як повідомлялося, санкції проти Росії з боку США, Євросоюзу та низки інших країн були запроваджені через окупацію Криму у 2014 році й розв'язання війни на Донбасі. Економічні обмеження регулярно продовжуються.