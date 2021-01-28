Канада може посилити санкції проти Росії - президентка КУК

З огляду на сучасну міжнародну ситуацію політичне зближення Канади та Росії наразі неможливе, натомість значно більш вірогідним є посилення канадських санкцій проти РФ.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловила президентка Конгресу українців Канади (КУК) Олександра Хичій.

«Зважаючи на події у Білорусі й ситуацію з Навальним, Канада навряд чи готова зближуватися з Росією», - сказала Хичій.

За її словами, значно більш вірогідним є посилення канадських санкцій проти Росії. «Навпаки, я очікую посилення санкцій, а ми зі свого боку наполягатимемо, аби до їх переліку увійшли російські посадовці, відповідальні за порушення прав громадян України, особливо кримських татар», - зазначила президентка КУК.

Вона наголосила, що «це буде одним із пріоритетів нашої діяльності».

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня російський опозиціонер Олексій Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво». Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи «Новічок» наприкінці серпня минулого року в РФ.

18 січня суд, який відбувся у відділі поліції в Хімках, призначив Навальному 30 діб арешту. У четвер, 28 січня, це рішення підтримав Московський обласний суд.