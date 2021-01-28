Канада хоче бачити в Україні реформи - президентка КУК

Канадська влада підтримує Україну, але хоче бути впевнена у продовженні втілення Києвом важливих реформ.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала президентка Конгресу українців Канади Олександра Хичій.

“Під час наших останніх зустрічей з міністром міжнародного розвитку Канади Каріною Гулд і тогочасним главою МЗС Франсуа-Філіпом Шампанем вони обидва хотіли отримати запевнення, що українська влада продовжуватиме вкрай потрібні економічні, правові та політичні реформи”, - зазначила Хичій.

За її словами, “це потрібно не лише самій Україні та українському народові, а також є передумовою для подальшої підтримки України західними партнерами”.

Як повідомлялося, Конгрес українців Канади - громадська представницька рада, яка об’єднує всі національні, провінційні та місцеві українські канадські організації. Конгрес українців Канади нараховує шість провінційних рад (Онтаріо, Манітоба, Саскачеван, Альберта, Британська Колумбія і Квебек) та ряд окремих філіалів, відділів та комітетів у містах всієї Канади.

Нині в Канаді мешкає близько 1,4 млн українців. Канада – третя країна за числом етнічних українців (після України і Російської Федерації). Канадські українці – найбільша слов’янська діаспора на території цієї північноамериканської країни.