США підтримали заяву голови ОБСЄ – врегулювання в Україні має включати Крим

Про це заявила тимчасова очільниця місії США при ОБСЄ Кортні Остріен під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 28 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нещодавні коментарі Шведського Діючого головування щодо пошуку стійкого політичного врегулювання (в Україні – ред.) були абсолютно правильними – це має відбутися відповідно до міжнародного права та принципів і зобов'язань ОБСЄ, з повною повагою суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим та місто Севастополь", - заявила вона.

Американська дипломатка підкреслила, що заперечення російської делегації в ОБСЄ минулого тижня з приводу заяв Анн Лінде є абсолютно невиправданими. За її словами, ці російські заперечення йдуть всупереч переважної думки країн-учасниць ОБСЄ, але також ООН та Європейського суду з прав людини: "Крим - це Україна".

"Мандат СММ, який був схвалений цією Постійною радою, забезпечує Місії "вільний та безпечний доступ на всій території України". І ми всі знаємо, що Крим – це Україна" – заявила тимчасова очільниця місії США при ОБСЄ.

Вона додала, що агресія Росії проти України сьогодні є "найбільшою загрозою європейській безпеці в регіоні". "Ми вдячні, що Швеція цілком справедливо зробила конфлікт в Україні ключовим напрямком свого головування у 2021 році", - додала Остріен.

Як повідомляв Укрінформ, раніше під час засідання Постійної ради ОБСЄ 21 січня постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич виступив з критикою на адресу чинного голови ОБСЄ, глави МЗС Швеції Анн Лінде через її висловлювання під час візиту до України про те, що силами Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні вже ведеться непрямий моніторинг ситуації в окупованому Криму. Російський дипломат пригрозив можливим непродовженням мандату СММ, заявивши, що "такі реляції з боку чинного голови ОБСЄ ставлять під загрозу мандат Місії, який не поширюється на суміжні з Україною держави" і що Шведське головування має "усвідомити свою відповідальність у зв’язку з цим".

Під час представлення пріоритетів Шведського головування Анн Лінде також заявила, що мирне врегулювання конфлікту в Україні має відбуватися з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи АР Крим та місто Севастополь.

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Українська делегація в ОБСЄ засудила ці нападки російської сторони на Шведське головування, назвавши їх неприйнятними, та закликала Росію виконувати взяті на себе зобов’язання у рамках ОБСЄ, у т.ч. що стосується поваги суверенітету та територіальної цілісності і недоторканості кордонів.

Крім того, про підтримку Шведського головування заявили і в Євросоюзі, зазначивши, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ має мати безперешкодний доступ до всієї території України, включаючи Крим.