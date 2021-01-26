Окупанти в Криму продали винзавод «Коктебель»

Завод марочних вин "Коктебель" в окупованому Криму продали на аукціоні у вівторок, 26 січня, за 110,2 млн рублів (41,2 млн грн).

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на інформацію, опубліковану на сайті Росії для розміщення інформації про проведення торгів.

Новим так званим власником стала компанія, яка раніше орендувала цей завод.

"Переможцем аукціону в електронній формі визнаний учасник № 538005 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод марочних вин Коктебель», який запропонував під час проведення торгів найвищу ціну лота № 1 в розмірі 110 178 094 (сто десять мільйонів сто сімдесят вісім тисяч дев'яносто чотири) рублі 77 (сімдесят сім) копійок (з урахуванням ПДВ)", - йдеться у повідомленні.

Організатором торгів значиться так зване Міністерство майнових і земельних відносин Криму.

Усього в незаконному аукціоні брали участь дві компанії та одна фізособа: орендар ТОВ "Завод марочних вин «Коктебель", компанія "НТЦ "Кристаллкор" з Росії (Санкт-Петербург), а також - фізособа Андрій Шкловський, який є засновником ТОВ "Бонусмолл" у Пермі (Росія).

Раніше стартовою ціною була заявлена ​​сума в розмірі 100 млн рублів.

Як повідомлялося, завод марочних вин "Коктебель" був заснований у 1879 році. Підприємство володіє виноградниками площею 1070 га.

У 2020 році окупаційна влада продала винзавод "Массандра", який придбала дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проект" за 5 млрд 327 млн ​​рублів. Ця сама компанія у 2017 році купила завод шампанських вин "Новий світ".