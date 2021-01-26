Словаччина візьме участь у саміті Кримської платформи

Словаччина візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, який відбудеться у Києві 23 серпня.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося на шостому Українсько-словацькому експертному форумі, який відкрили перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова разом із державною секретаркою Міністерства закордонних справ Словаччини Інгрід Броцковою.

Джапарова окреслила пріоритети зовнішньої політики України на 2021 рік, зокрема в частині європейської та євроатлантичної інтеграції, енергетичної безпеки і протидії російській агресії.

Говорячи про ситуацію у тимчасово окупованому Криму, Джапарова привернула увагу до погіршення ситуації з правами людини і триваючої мілітаризації півострова російською окупаційною адміністрацією, що ставить під загрозу безпеку Чорноморсько-Азовського регіону.

«У цьому зв’язку Еміне Джапарова представила словацьким колегам цілі та механізми роботи Кримської платформи, проінформувала учасників заходу про підготовку до проведення її інавгураційного саміту в Києві 23 серпня, а також висловила вдячність словацькій стороні за готовність взяти у ньому участь», - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, Броцкова заявила, що Україна є важливим сусідом Словаччини, яка підтримує її європейські та євроатлантичні прагнення і не визнає порушення її територіальної цілісності.

У заході взяли участь українські і словацькі експерти, представники урядових структур та бізнесу.

Українсько-словацький експертний форум організовує щороку Рада зовнішньої політики «Українська призма» у партнерстві з Дослідницьким центром Словацької асоціації зовнішньої політики. Форум служить платформою для обговорення важливих питань співпраці України та Словаччини.

Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.