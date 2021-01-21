В окупованому Криму за добу від COVID-19 померли 16 осіб
Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.
«У Севастополі станом на ранок 21 січня зареєстровано 99 нових випадків захворювання на COVID-19, померло семеро осіб віком від 70 до 94 років», - повідомляє Крим.Реалії.
Всього в Севастополі, за інформацією «уряду» міста, на коронавірусну інфекцію захворіли 8 710 осіб, померли - 342.
У Криму за минулу добу на коронавірус захворіли 244 людини, померли 9 пацієнтів. За даними Крим.Реалії, всього за час пандемії в Криму померло 680 осіб.
Нагадаємо, дані російської влади Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники заявляють, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в рядах російських військових і спецслужб.