В Україні за добу - 5 583 випадки коронавірусу

В Україні станом на 21 січня лабораторно підтверджено 1 177 621 випадок COVID-19, з них за добу - 5 583.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"5 583 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 173 дитини та 229 медпрацівників.", - зазначив він.

За інформацією міністра, також за минулу добу госпіталізовано – 1 811 осіб; летальних випадків – 241; одужало – 13 981 особа; здійснено тестувань за добу – 41 597 (зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 177 621 особа; одужало – 914 730 осіб; летальних випадків – 21 499; проведено ПЛР-тестувань – 6 034 418.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 20 січня в Україні фіксували 4 383 нових випадків коронавірусної хвороби.