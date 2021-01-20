МОЗ веде перемовини про COVID-вакцину з індійським виробником

Міністерство охорони здоров'я веде перемовини про закупівлю вакцини від коронавірусної хвороби виробництва Індії.

Про це на засіданні Комітету ВР з питань здоров’я нації сказав заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко, передає Укрінформ.

«На умовах певної конфіденційності скажу, що дійсно проводяться паралельно переговори з індійським виробником компанією Serum Institute, який має можливість виробляти американську вакцину Novavax і має можливість виробляти вакцину компанії AstraZeneca на даний момент», - сказав Іващенко.

Він додав, що в Індії проводилася значна кількість клінічних досліджень саме цих двох препаратів.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2020 року Міністерство охорони здоров'я уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 компанії Sinovac Biotech, перша партія, за твердженням МОЗ, складатиме 700 тис доз. МОЗ розраховує розпочати вакцинацію від COVID-19 у лютому 2020 року.

Група компаній «Лекхім» отримала від виробника вакцини від COVID-19 квоту на постачання 5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби, та пропонує підприємствам вакцинувати своїх співробітників.