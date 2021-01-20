Кримському бізнесмену оголосили підозру у держзраді за допомогу російським військовим та ФСБ

СБУ підозрює кримчанина у державній зраді за сприяння силовим структурам Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

“За даними досудового слідства органів безпеки, до анексії Криму підприємство було єдиним потужним паливозаправником в аеропорту Сімферополя. Фірма спеціалізувалася на забезпеченні паливно-мастильними матеріалами та заправці саме цивільних повітряних суден. Після незаконної анексії Криму підприємство продовжило свою діяльність. Проте його «клієнтами» стали силові структури країни-агресора, зокрема Міністерство оборони, Національна гвардія, ФСБ”, - йдеться у повідомленні.

Для формування доказової бази правоохоронці провели санкціоновані обшуки за адресами нерухомості фігуранта на материковій частині України та допити свідків. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку та інші матеріали, які доводять його протиправну діяльність.

Слідчі органів безпеки кваліфікували дії директора комерційного підприємства за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.