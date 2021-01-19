В окупованому Севастополі – новий COVID-антирекорд

У тимчасово окупованому Криму - в місті Севастополі - черговий антирекорд із захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.

«У Севастополі станом на ранок 19 січня зареєстрували найбільшу кількість випадків захворювання на коронавірус за добу - 100 осіб. Померли - п'ятеро хворих віком від 48 до 93 років», - йдеться в повідомленні.

Всього у Севастополі захворіли на нову коронавірусну інфекцію 8 516 осіб. На даний момент одужали 7 698 осіб, 329 померли.

На сьогодні у стаціонарах знаходиться 300 осіб з підтвердженим COVID-19.

У Криму, за даними Крим.Реалії, за останню добу зареєстровано 192 випадки коронавірусної інфекції.

«Амбулаторне лікування (COVID) проходять 3 808 осіб, стаціонарне (COVID і пневмонія) - 2 940, ізольовані в обсерватори - 0. Всього виявлено 29 954 позитивні на COVID-19. Виписано з одужанням - 23 878», - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я Криму.

Як повідомлялося, правозахисники попереджають, що дані російської влади Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. За їх твердженням, статистика COVID-19 істотно занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в рядах російських військових і спецслужб.