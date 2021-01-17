УЗ планує запустити потяги на території, що межують з окупованим Кримом

Укрзалізниця найближчим часом має намір запустити потяги на територію, яка межує з тимчасово окупованим Кримом. На сам півострів запустити потяги Україна наразі не може.

Про плани Укрзалізниці розповів керівник компанії Володимир Жмак в ефірі телеканалу "Україна 24".в суботу 16 грудня, передає Укрінформ.

"Ми працюємо над тим, щоб відновити сполучення з територіями, які прилягають до Криму. На жаль, до самого Криму ми заїхати не можемо", – розповів керівник Укрзалізниці.

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Він також пригадав, що у 2020 році компанія вже відновила залізничне сполучення з прифронтовою Авдіївкою, що поблизу окупованого Донецька.

Як повідомлялось, після окупації півострова в грудні 2014 року Україна повністю зупинила залізничне сполучення з Кримом.