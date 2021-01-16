У 2020 році 16 політв'язнів із Криму були засуджені на терміни до 19 років

У 2020 році 16 кримських політв'язнів були засуджені до термінів до 19 років позбавлення волі, 424 особи позбавлені права на справедливий суд і 77 - незаконно етаповані за межі Криму.

Про це йдеться в звіті про порушення прав людини в Криму, розміщеному на сайті громадської організації Кримськотатарський ресурсний центр, передає Укрінформ.

«Політика системних продовжень строків утримання під вартою, нових арештів і призначення великих термінів ув'язнення політв'язням Криму залишається незмінною упродовж останніх років. За звітний період 16 осіб були засуджені до термінів від 3,8 до 19 років позбавлення волі, 47 - тримають під вартою (деякі згодом звільнені або поміщені під домашній арешт)», - йдеться в звіті Кримськотатарського ресурсного центру.

За словами менеджера КРЦ Тетяни Подворняк, у 2020 році зафіксовано 424 випадки порушень права на справедливий суд, 355 з яких - стосовно представників кримськотатарського народу. Упродовж 2019 року зафіксовано 692 подібні порушення, у 2018 році - 492, у 2017-му - 515.

«Дана статистика свідчить про цілеспрямоване утримання понад 100 політичних в'язнів під вартою, неправомірне використання російського законодавства в політичних цілях, зокрема, з метою придушення ненасильницької боротьби кримських татар і проукраїнських активістів і їхнього протесту проти окупації Криму», - наголосила Подворняк.

Читайте також: Денісова обговорила з головою місії ООН доступ до незаконно арештованих у Криму

Крім того, зазначила вона, за 2020 рік зафіксовано 138 випадків порушення права на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я, 111 з яких - стосовно кримських татар. Такий показник вищий за дані на аналогічний період 2019 року, коли було зафіксовано 134 випадки, у 2018 році - 57, у 2017-му - 38.

Ще одне порушення - незаконні етапування кримських політв'язнів за межі Криму.

Читайте також: Правозахисники закликають посилити санкції проти РФ за переслідування активістів у Криму

За словами Тетяни Подворняк, за 2020 рік зафіксовано 77 випадків етапування політв'язнів Криму, 70 з яких - стосовно представників кримських татар. У 2019 році за межі Криму етаповано 96 осіб.