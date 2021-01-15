Денісова обговорила з головою місії ООН доступ до незаконно арештованих у Криму

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та голова Моніторингової Місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер під час зустрічі обговорили питання доступу до громадян України, які незаконно утримуються на території тимчасово окупованого Криму.

Як передає Укрінформ, про це Денісова написала на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Окремо обговорили ситуацію щодо мого доступу до громадян України, які незаконно утримуються на території тимчасово окупованого Криму, а саме у Сімферопольському СІЗО та виправній колонії. Поінформувала, що досі не отримала жодної відповіді з цього питання від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової", - поінформувала Денісова.

За її словами, під час зустрічі сторони актуалізували інформацію щодо кількості громадян, які перебувають у незаконному ув’язненні, та тих, хто вважається безвісти зниклими на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також про переведення осіб, які були засуджені до початку військової агресії на Донбасі та передачі кримінальних справ з тих територій.

"На прохання пані Матільди надала позицію щодо законопроєкту № 3312 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Зауваження стосувалися неприпустимих норм законопроєкту щодо обмеження повноважень Уповноваженого в розгляді скарг та звернень громадян, покладання функцій здійснення парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина на т. в. о. Уповноваженого та порядку висування кандидатури на посаду Уповноваженого. Повідомила, що нами розроблений відповідний законопроєкт, який покликаний посилити інституційну спроможність Офісу Уповноваженого. Найближчим часом він буде переданий суб’єкту законодавчої ініціативи для реєстрації", - повідомила Денісова.

Також вона поінформувала, що наразі в Україні розглядається можливість підписання Меморандуму про співпрацю задля посилення роботи щодо статистики з точки зору прав людини та Цілей сталого розвитку.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на координаторку проєкту "Кримське дитинство", дружину засудженого фігуранта другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Муміне Салієву, в окупованому Росією Криму без батьків ростуть 177 дітей заарештованих кримськотатарських активістів та громадянських журналістів.

Фото: Фейсбук / Людмила Денісова