Вирок «білогірській групі Хізб ут-Тахрір» оголосять вже завтра

Суд у Ростові-на-Дону оголосить вирок у "справі білогірської групи Хізб ут-Тахрір" 12 січня.

Про це повідомляє "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

"Суд оголосить вирок кримським татарам Енверу Омерову, Різі Омерову й Айдеру Джаппарову завтра, о 10-й годині ранку", - йдеться в повідомленні.

На сьогоднішньому засіданні всі троє обвинувачених виступили з останнім словом, однак через закритий характер судового засідання їх звернення будуть опубліковані пізніше.

Повідомляється, що на судовий процес був допущений консул України в Ростові-на-Дону Юрій Довгуля.

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Як повідомлялося, 11 січня в Ростові-на-Дону відкрилося завершальне засідання суду над громадянами України Енвером і Різою Омеровими, а також Айдером Джаппаровим. Прокурори запросили для них великі строки ув'язнення: 59-річному Енверу Омерову - 19 років у колонії суворого режиму, його синові Різі - 13 років, Джаппарову - 18 років.

Всі троє — жителі Білогірського району Криму, які були затримані 10 червня 2019 року. Їх обвинувачують у «здійсненні терористичної діяльності» та участі в діяльності ісламської організації Хізб ут-Тахрір.