Вирок «білогірській групі Хізб ут-Тахрір» оголосять вже завтра
Про це повідомляє "Кримська солідарність", передає Укрінформ.
"Суд оголосить вирок кримським татарам Енверу Омерову, Різі Омерову й Айдеру Джаппарову завтра, о 10-й годині ранку", - йдеться в повідомленні.
На сьогоднішньому засіданні всі троє обвинувачених виступили з останнім словом, однак через закритий характер судового засідання їх звернення будуть опубліковані пізніше.
Повідомляється, що на судовий процес був допущений консул України в Ростові-на-Дону Юрій Довгуля.
Як повідомлялося, 11 січня в Ростові-на-Дону відкрилося завершальне засідання суду над громадянами України Енвером і Різою Омеровими, а також Айдером Джаппаровим. Прокурори запросили для них великі строки ув'язнення: 59-річному Енверу Омерову - 19 років у колонії суворого режиму, його синові Різі - 13 років, Джаппарову - 18 років.
Всі троє — жителі Білогірського району Криму, які були затримані 10 червня 2019 року. Їх обвинувачують у «здійсненні терористичної діяльності» та участі в діяльності ісламської організації Хізб ут-Тахрір.