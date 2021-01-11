Кореспондентів Кримської солідарності не пустили на заключне засідання «білогірської справи»

Кореспондентів Кримської солідарності не пустили на заключне засідання «білогірської справи»

Укрінформ
Кореспондентів громадського руху Кримська солідарність не допустили на заключне судове засідання щодо Білогірської "справи Хізб ут-Тахрір" у Південному окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону.

Про це у Фейсбуці повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Сьогодні у Південному окружному військовому суді проходить заключне 15-е судове засідання щодо справи Білогірської групи Хізб ут-Тахрір. Енвер Омеров, Різа Омеров і Айдер Джаппаров виступлять з останнім словом. Наших кореспондентів не допустили до залу суду », - йдеться в повідомленні.

За даними Кримської солідарності, суд пояснив відмову "організаційно-розпорядчими заходами щодо попередження поширення COVID-19", пославшись на постанову влади Ростовської області і наказ тимчасово виконуючого повноваження голови Південного окружного військового суду.

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Як повідомлялося, на 11 січня в Ростові-на-Дону було заплановано заключне засідання суду над громадянами України Енвером і Різою Омеровими, а також Айдером Джаппаровим. Політв'язні виступлять з останнім словом, а в найближчі дні їм винесуть вирок.

Прокурори попросили для них великі терміни ув'язнення: 59-річному Енверу Омерову - 19 років колонії суворого режиму, його синові Різє - 13 років, Джаппарову - 18 років.

Всі троє - жителі Білогірського району Криму, яких було затримано 10 червня 2019 р. Їх обвинувачують у "здійсненні терористичної діяльності" і нібито участі у діяльності ісламської організації Хізб ут-Тахрір.

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