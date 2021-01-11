Кореспондентів Кримської солідарності не пустили на заключне засідання «білогірської справи»

Кореспондентів громадського руху Кримська солідарність не допустили на заключне судове засідання щодо Білогірської "справи Хізб ут-Тахрір" у Південному окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону.

Про це у Фейсбуці повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Сьогодні у Південному окружному військовому суді проходить заключне 15-е судове засідання щодо справи Білогірської групи Хізб ут-Тахрір. Енвер Омеров, Різа Омеров і Айдер Джаппаров виступлять з останнім словом. Наших кореспондентів не допустили до залу суду », - йдеться в повідомленні.

За даними Кримської солідарності, суд пояснив відмову "організаційно-розпорядчими заходами щодо попередження поширення COVID-19", пославшись на постанову влади Ростовської області і наказ тимчасово виконуючого повноваження голови Південного окружного військового суду.

Як повідомлялося, на 11 січня в Ростові-на-Дону було заплановано заключне засідання суду над громадянами України Енвером і Різою Омеровими, а також Айдером Джаппаровим. Політв'язні виступлять з останнім словом, а в найближчі дні їм винесуть вирок.

Прокурори попросили для них великі терміни ув'язнення: 59-річному Енверу Омерову - 19 років колонії суворого режиму, його синові Різє - 13 років, Джаппарову - 18 років.

Всі троє - жителі Білогірського району Криму, яких було затримано 10 червня 2019 р. Їх обвинувачують у "здійсненні терористичної діяльності" і нібито участі у діяльності ісламської організації Хізб ут-Тахрір.