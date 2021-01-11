Російські окупанти проводять стрільби в анексованому Криму

Військовослужбовці поповнення армійського корпусу Чорноморського флоту Росії проводять стрільби в окупованому Криму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони Росії.

«На загальновійськовому стрільбищі армійського корпусу ЧФ (у Криму - ред.) відповідно до плану почалися польові заняття з молодим поповненням. Стрільби проходять у танковому вогневому містечку", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що військовослужбовці РФ відпрацьовують навички знищення цілей зі штатних знарядь бронетранспортерів БТР-80 на різних відстанях, а також вчаться визначати відстань до мішеней за допомогою приладів спостереження і прицілювання.

У навчальних заходах беруть участь понад 200 військових.

У результаті російської агресії Крим було анексовано РФ навесні 2014 року. Цей акт не визнаний міжнародним законодавством. На Росію після цієї дії були накладені санкції.