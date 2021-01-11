Україна проти Росії: ЄСПЛ ухвалить рішення щодо кримської справи 14 січня

Європейський суд з прав людини проведе слухання та оприлюднить рішення про прийнятність справи Україна проти Росії щодо Криму 14 січня.

Про це власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі повідомили у пресслужбі Суду.

«Європейський суд з прав людини оприлюднить постанову Великої палати у справі Україна v. Росія (щодо Криму, позов № 20958/14) під час публічних слухань о 10.00, 14 січня 2021 року», - уточнили у Суді.

Справа стосується позиції України щодо застосування Російською Федерацією «адміністративної практики», яка призвела до порушення з боку РФ Європейської конвенції з прав людини.

«Український уряд стверджує, що РФ із 27 лютого 2014 року здійснює ефективний контроль над АР Крим та містом Севастополем, які є невід’ємними частинами України. Здійснення такої юрисдикції над ситуацією (Росією у Криму – ред.) призвело до численних порушень Конвенції. Уряд вважає, що ці порушення стали результатом загальної адміністративної діяльності з боку Російської Федерації», - пояснили суть справи у ЄСПЛ.

У Суді нагадали, що ця справа – Україна проти Росії – сформована із двох позовів: від 13 березня 2014 року і 26 серпня 2015 року – та стосується подій у Криму і на сході України. 11 червня 2018 року ці два позови були об’єднані у нову справу Україна v. Росія (щодо Криму).

Окрім міждержавних справ, порушених Україною проти РФ у ЄСПЛ, у Суді розглядається більше 7 тис. індивідуальних позовів, які стосуються російської окупації Криму, збройної агресії на сході України, а також подій в Азовському морі.