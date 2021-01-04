Родичі кримського політв'язня Приходька розповіли про конфлікт із сусідами

Після повідомлення про побиття дружини і доньки кримського активіста Олега Приходька родичі політв'язня розповіли, що конфлікт справді був, із сусідами, ще в листопаді 2020 року.

Про це повідомило інтернет-видання «Грати», передає Укрінформ.

«Наталка Приходько (донька Олега Приходька - ред.) розповіла, що сусіди давно «намагаються вижити» їх з села в зв'язку з резонансною кримінальною справою проти її батька. У листопаді відбулася чергова суперечка ... Потім сусіди вдарили Наталю кілька разів, а її матір Любов Приходько штовхнули», - йдеться в повідомленні.

Наталя розповіла, що під час інциденту разом з жінками був Олександр - племінник Приходька. В результаті нападу він отримав струс мозку. Приходька викликали у поліцію, яка порушила справу про завдання Олександру побоїв середньої тяжкості. Наприкінці року її передали в Сакський райсуд.

Як повідомляв Укрінформ, 3 січня лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок розмістив на своїй сторінці в Фейсбуці інформацію про побиття доньки і дружини кримчанина Олега Приходька, якого в жовтні 2019 року окупаційна влада заарештували нібито за тероризм. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту й незаконному виготовленні вибухових речовин, а пізніше - ще й в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

29 грудня 2020 року апеляційний військовий суд у російському місті Власіха залишив Приходька під арештом до 16 березня 2021 року.

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальну виробництво за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в окупованому Криму.

Активіст всі звинувачення спростовує.

Фото: Грати