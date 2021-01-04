У Криму побили дружину і доньку політв'язня Приходька

В окупованому Криму невідомі напали на дружину і доньку ув'язненого Росією активіста Олега Приходька і жорстоко побили їх.

Про це повідомив у Фейсбуці лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, передає Укрінформ.

Як зазначив Тягнибок, рідних Приходька побили біля їхнього будинку.

Він нагадав, що Олег Приходько — корінний кримчанин, який до окупації Криму очолював Сакську міську організацію ВО «Свобода». Після вторгнення росіян не зміг залишити півострів через стан здоров’я рідних. У жовтні 2019 року московські спецслужби разом із представниками місцевої окупаційної «адміністрації» викрали та ув’язнили його, а у квітні 2020-го вивезли на територію РФ, до Ростовського СІЗО №1, де помістили в одиночну камеру.

"Сьогодні у побратима значні проблеми зі здоров’ям. Майже зник слух, послабився зір, загострилися хронічні недуги. Тим часом путінські прокурори вимагають ув’язнити його на 11 років в колонії суворого режиму за «тероризм»", - зазначив Тягнибок.

Читайте також: Суд у Росії залишив під арештом кримського активіста Приходька

Про побиття родини Приходька в окупованому Криму повідомив також ексбранець Кремля, режисер Олег Сенцов. «Побили просто біля їхнього будинку за публічну підтримку політв'язня - батька та чоловіка», - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня 2020 року апеляційний військовий суд у російському місті Власиха залишив Приходька під арештом до 16 березня.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня 2020 р. апеляційний військовий суд у російському місті Власиха залишив Приходька під арештом до 16 березня 2021 р.