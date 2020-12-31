Україна забрала двох кримських татарок із дітьми з табору біженців у Сирії

Україна забрала двох жінок - кримських татарок та сімох дітей з табору для біженців закритого типу Рож, розташованого на північному сході Сирії та підконтрольного адміністрації сирійських демократичних сил.

Про це Крим.Реаліі повідомив співробітник одного з українських силових відомств, задіяний у проведенні спецоперації, який не уповноважений офіційно коментувати, передає Укрінформ.

За його інформацією, кримчанки та їхні діти перебувають на шляху з Сирії в Україну. Звільнення українок з табору біженців стало можливим у результаті спільної спецоперації СБУ, МЗС України, СЗРУ та ГУР Міноборони України.

Крим.Реаліі звернулися до Міністерства закордонних справ України з проханням підтвердити інформацію про звільнення кримчанок із табору біженців у Сирії і швидкого їхнього прибуття в Україну. У відомстві сказали, що готують відповідь з офіційним коментарем, але поки що не можуть ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

Раніше із закликом допомогти поверненню українок з табору біженців в Сирії виступило керівництво Меджлісу кримськотатарського народу.

У березні 2019 року Рефат Чубаров повідомляв, що 21 жінка і 54 дитини - громадян України - знаходяться в Сирії «в важких умовах на територіях зі зруйнованою інфраструктурою» і просять допомоги в поверненні в Україну.

У Сирії з 2011 року триває громадянська війна, в результаті якої загинули сотні тисяч людей.

Фото: Andriy Tsaplienko, Facebook