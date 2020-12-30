У Сирії терористи напали на автобус – 25 загиблих
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Укрінформ
Унаслідок терористичної атаки на пасажирський автобус у сирійському місті Дейр-ез-Зор загинуло щонайменше 25 пасажирів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє державне агентство SANA.
Ще 13 осіб отримали поранення. Їх було госпіталізовано до місцевої лікарні.
Зазначається, що сам напад стався о 16 годині за місцевим часом. Терористи атакували пасажирський автобус в районі Кабаджеб, що на дорозі між містами Дейр-ез-Зор та Пальмірою.
За даними ЗМІ, за нападом стоять терористи з угруповання «Ісламська держава».
Фото: SANA