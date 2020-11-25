У двох терактах в Сирії загинули восьмеро осіб

У двох терактах в Сирії загинули восьмеро осіб

Укрінформ
Унаслідок двох вибухів на півночі Сирії загинуло восьмеро людей, ще 25 отримали поранення.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на правозахисну організацію “Сирійська обсерваторія з прав людини”.

Зазначається, що троє людей загинуло й 16 отримало поранення, коли нашпигований вибухівкою автомобіль злетів у повітря поблизу пекарні в місті Афрін у провінції Алеппо.

Ще один автомобіль вибухнув в місті аль-Баб теж у провінції Алеппо. Цей теракт забрав життя п’яти осіб та поранив 19.

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Відповідальність за вибухи на себе поки ніхто не взяв. Обидва теракти відбулися на територіях, контрольованих турецькими силами.

Фото: АА

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