В умовах збройних конфліктів живуть 426 мільйонів дітей по всьому світу

Кожна п'ята дитина у світі живе в районах, зачеплених конфліктом, загалом їх - 426 мільйонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє благодійна організація Save the Children у своїй останній доповіді «Війна проти дітей».

Нині діти зазнають ризику в конфліктах більше, ніж будь-коли за останні 20 років. Пандемія коронавірусу тільки погіршує ситуацію через зростання бідності і перевантаження систем охорони здоров'я.

Згідно зі звітом, кількість дітей, які живуть безпосередньо близько до найгостріших зон конфлікту, значно зросла - з 4 мільйонів до 9 мільйонів у 2018-2019 роках.

Найнебезпечнішими країнами для дітей організація назвала Афганістан, Демократичну Республіку Конго, Ірак, Ємен, Малі, Нігерію, Сирію, Сомалі, Судан, Південний Судан і ЦАР.

Організація закликала світову спільноту «зупинити війну проти дітей».