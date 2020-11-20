Сьогодні - Всесвітній день дитини

Світова спільнота відзначає 20 листопада Всесвітній день дитини.

У 1954 році Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести в практику відзначення Всесвітнього дня дитини як дня світового братерства і взаєморозуміння дітей, присвяченого діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. У різних країнах він може відзначатися будь-коли й встановлюється на розсуд урядів держав.

20 листопада 1959 року XIV сесією Генеральної Асамблеї ООН була ухвалена Декларація прав дитини, а 20 листопада 1989 року, на 44-ій сесії ГА ООН – Конвенція про права дитини, яка є засадничим міжнародним документом із захисту прав дітей. Наразі її ратифікували 193 країни.

Як зазначається в документі, кожна дитина має право на освіту, право на здоров’я і належну медичну допомогу, право на ім’я та громадянство. Кожна дитина має право зростати у турботливому родинному середовищі та бути захищеною від жорстокого поводження та насильства.

Здобувши незалежність, Україна взяла на себе ряд зобов’язань з поліпшення добробуту дітей, зокрема, підписавши Конвенцію про права дитини. 27 лютого 1991 року Верховна Рада ратифікувала цю Конвенцію, а 27 вересня 1991 року документ набув чинності. Крім того, у 2003 та 2005 роках Верховна Рада ратифікувала два факультативні протоколи до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції, дитячої порнографії та щодо участі дітей у збройних конфліктах.