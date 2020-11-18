У 80% випадків діти зазнають сексуального насильства від знайомих людей – Кулеба

За даними Ради Європи, кожна п’ята дитина зазнає сексуального насильства, і 80% випадків – це знайомі, рідні, близькі дитини.

Про це сказав уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба під час онлайн-конференції з нагоди Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це трапляється з дітьми, які живуть поруч, які є нашими сусідами, які спілкуються з нашими дітьми, ходять в школу разом з нашими дітьми. Тому нам потрібно бути пильними, тим більше сьогодні, під час пандемії, коли досить часто діти ізольовані, сім’ї ізольовані, є проблеми, пов’язані зі складними життєвими обставинами в сім’ях, по всьому світу збільшується кількість випадків насильства», - зазначив Кулеба.

Він додав, що це не тільки сексуальне насильство, а й фізичне, психологічне, економічне. У більшості випадків сексуального насильства про це не повідомляють правоохоронні органи, зокрема через страх слідчої, судової тяганини, яка часто призводить до повторної травматизації дитини, що пережила насильство.

«Діти самі бояться шукати захист в колі сім’ї, оскільки 80% - це знайомі, рідні, близькі дитини», - сказав Кулеба.

Онлайн-конференція розпочалася з демонстрації мультфільму, який було створено партнерською організацією із США - Barbara Sinatra Children's Center Foundation – і перекладено МБО «Служба порятунку дітей». Мультик називається «Мій сусід» і розповідає історію від імені самої дитини про правила захисту себе, про те, що якщо хтось торкається інтимних частин її тіла, вона повинна кричати і звертатися до дорослого, якому довіряє.

«Нам важливо показувати такі мультфільми дітям, які на доступній для дитині мові розповідають про насправді страшні речі. Таких мультфільмів нашими партнерами вже підготовлено три, і ми пропонуємо їх і батькам, і вчителям, щоб вони могли їх показати якомога більшій кількості дітей. Це про страх, невпевненість, безпорадність дитини. І дуже важливо, щоби хтось був поруч», - підкреслив уповноважений з прав дитини.

Водночас він зазначив, що на сьогодні система неспроможна забезпечити належний захист дитині, яка зазнала сексуального насильства.

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«Це проблеми, з якими доводиться постійно стикатися. І великою проблемою є численні допити дитини, постійні виклики дитини в суд, де вона має давати свідчення не лише в присутності великої кількості сторонніх людей, але й самого кривдника. Зазвичай це відбувається на бажання адвокатів кривдника з метою залякувати дитину, затягувати судовий процес, щоб врешті-решт розвалити справу. Про відсутність послуг з реабілітації дитини не варто й говорити. І це крихта проблемних питань, які лежать на поверхні і потребують негайного вирішення», - зауважив Кулеба.

Він також повідомив, що за його ініціативою ГО «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» та МБО «Служба порятунку дітей» провели дослідження «Особливості розслідування та судового розгляду справ, пов’язаних з сексуальним насильством щодо дитини, зокрема онлайн, та торгівлею дітьми». Дослідження проводилось серед ювенальних поліцейських, слідчих, працівників кіберполіції, поліцейських підрозділів з протидії торгівлі людьми, представників служб у справах дітей, судових експертів, суддів, прокурорів та адвокатів.

«За його результатами розроблені рекомендації, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правової бази України, з урахуванням Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, щодо проведення допиту дитини, забезпечення обов’язкової спеціалізації суддів, слідчих, прокурорів, адвокатів та діяльності спеціальних центрів для постраждалих дітей», - розповів Кулеба.

Як зазначалося, з ініціативи уповноваженого Президента України з прав дитини у партнерстві з МБО «Служба порятунку дітей» реалізується проєкт захисту дітей від сексуального насильства. В межах проєкту створений інформаційний сайт для батьків та вчителів www.savechild.com.ua, де можна знайти більше інформації стосовно захисту дітей, а також три навчальні мультфільми.