У Дніпрі кіберполіція затримала педофіла

У Дніпрі кіберполіція затримала чоловіка, якого підозрюють у причетності до розбещення неповнолітніх та створення дитячої порнографії.

Як передає Укрінформ, про це інформує Департамент кіберполіції НПУ.

"Фігурант брав участь у створенні порнографічних матеріалів за участі дітей. Створений протиправний контент продавався в інтернеті", - йдеться в повідомленні.

За попередніми підрахунками, п’ятеро причетних до цієї справи осіб (чотирьох із них затримали цього року раніше) виготовили понад тисячу фото та відеофайлів порнографічного характеру зі сценами сексуального насильства за участі неповнолітніх. Від дій зловмисників постраждали п’ятеро дітей віком від 10 до 14 років.

За місцем мешкання фігуранта проведено обшук та вилучено речові докази. Йому оголошено про підозру за ч. 4 ст. 152 (згвалтування), ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу. Підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

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Як повідомляють ЗМІ, в ухвалі Індустріального суду про запобіжний захід від 12 листопада йдеться про те, що злочинні дії сексуального характеру щодо малолітніх осіб вчинялися з 2014-го до 2018 року. А перший факт згвалтування неповнолітньої був ще у 2002 році. Згодом саме ця постраждала передавала чоловікам для зйомок та розбещення своїх дітей.