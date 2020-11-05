Рада планує посилити покарання за дитячу порнографію

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)» (№3055).

Як передає кореспондент Укрінформу, ухвалення відповідного рішення підтримали 286 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

«На сьогодні, за даними міжнародних організацій, Україна входить до топ-3 країн світу – постачальників дитячої порнографії. Цей законопроєкт ставить за мету боротьбу не тільки з виробниками дитячої порнографії в Україні, а й із тими, хто користується цими послугами. Тому законопроєкт передбачає низку змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів», – зазначив голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський (фракція партії «Слуга народу»), презентуючи законопроєкт із трибуни парламенту.

Так, статтю 155 ККУ пропонується доповнити положенням, згідно з яким вчинення повнолітньою особою дій сексуального характеру, пов’язаних із проникненням в тіло особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, каратиметься обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Водночас у Кримінальний кодекс пропонують включити нову статтю «Домагання дитини для сексуальних цілей». Так, пропозиція зустрічі, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем або технологій, зроблена повнолітньою особою особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, з метою вчинення щодо неї будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій, зможе каратися обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пропозиція зустрічі з метою втягнення малолітньої особи у виготовлення дитячої порнографії, може загрожувати позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо такі дії вчинятимуться повторно або за попередньою змовою групою осіб, то покарання може бути визначене позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Водночас під дитячою порнографією автори законопроєкту пропонують розуміти зображення у будь-який спосіб дитини чи особи, яка виглядає як дитина, задіяної у реальній або змодельованій відверто сексуальній поведінці, або будь-яке зображення статевих органів дитини в сексуальних цілях.

Також новелою є пропонована норма щодо покарання за свідоме одержання доступу до дитячої порнографії, володіння нею, її придбання, ввезення, виготовлення, збут або розповсюдження.

Так, за свідоме одержання доступу до такої продукції громадяни зможуть бути заарештовані на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ввезення в Україну дитячої порнографії з метою збуту чи розповсюдження або її зберігання каратимуться позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За виготовлення, розповсюдження або збут дитячої порнографії, або примушування неповнолітньої особи до участі в створенні дитячої порнографії пропонується позбавляти волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Окрім того, депутати пропонують передбачити кримінальну відповідність за проведення видовищного заходу сексуального характеру за участю неповнолітніх. Такі дії можуть загрожувати позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.