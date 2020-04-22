Дітей не треба вдруге травмувати – Денісова про слідство щодо фільму "Дау"

У процесі розслідування у справі використання малолітніх дітей в зйомках фільму "ДАУ. Дегенерація", що містять ознаки насильства та їх незаконної експлуатації, діти не мають вдруге піддаватися психологічному травмуванню.

Про це у Facebook написала Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Підтримую ініціативу проведення належного розслідування у справі використання в зйомках малолітніх дітей, які містять ознаки насильства та їх незаконної експлуатації. Сподіваюся, що правоохоронні органи дадуть належну правову оцінку у цій ситуації. Утім наголошую, що в процесі розслідування діти не мають вдруге піддаватися психологічному травмуванню", - написала Денісова.

Вона зазначила, що Україна приєдналася до ряду міжнародних конвенцій, які встановлюють низку правових зобов’язань для держав-членів щодо захисту прав дітей.

За її словами, перш за все – це Конвенція ООН про права дитини, яка визначає, що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соцзабезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.

Окрім того, поінформувала вона, питання захисту прав дітей у сфері медіапослуг закріплено і в конвенціях Ради Європи, зокрема, статтею 7 Європейської конвенції про транскордонне телебачення визначено, що усі елементи програмних послуг у тому, що стосується їхнього представлення та змісту, повинні поважати гідність людини та основні права інших людей.

Денісова уточнила, що Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, Рекомендації № R(91)11 Комітету міністрів про сексуальну експлуатацію, порнографію, проституцію, торгівлю дітьми та підлітками також спрямовані на запобігання сексуальній експлуатації та сексуальному насильству стосовно дітей.

"Водночас вважаю, що така ситуація має стати предметом дискусії в суспільстві та поштовхом для органів виконавчої та законодавчої влади задля запровадження ініціатив у сфері захисту прав дітей в медіапросторі. Це стосується не кільки кіноіндустрії, а й реклами, телешоу, до яких залучаються діти", - зазначила Денісова.

На її переконання, ця ситуація також є приводом замислитися батькам, керівникам закладів, іншим законним представникам дітей, які дають згоду на участь дитини, поширення інформації про неї, яка не завжди відповідає інтересам самої дитини.

"Наразі відсутній нормативно-правовий документ, який би на законодавчому рівні захищав дітей від шкідливого впливу публічно доступної інформації. Необхідно переглянути національне законодавство на предмет встановлення заборон щодо участі дітей в кіно- та телепрограмах, що містять сцени насильства по відношенню до дітей", - підкреслила Денісова.

На її думку, також мають бути запроваджені санкції щодо використання дитини в медіапросторі, критерії, які визначають шкідливість впливу на дітей публічної інформації.

"Переконана, що необхідно за будь-яких умов поважати честь, гідність та права кожної дитини, захищати її основні права та інтереси, які є важливішими за будь-які інші міркування", - резюмувала Денісова.

Як повідомлялося, за результатами аналізу даних з Інтернету, харківські правоохоронці зареєстрували кримінальні провадження за фактами катування, а також виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 КК України).

За попередньою інформацією слідства, неповнолітнім особам, вірогідно з числа дітей-сиріт, групою осіб у процесі кіновиробництва могли бути заподіяні фізичний біль або моральне страждання. Йдеться про кадри з оприлюдненого 15 квітня 6-годинного фільму «Дау. Дегенерація».

Над фільмом «Дау. Дегенерація», який і до цього скандалу, був відомий через тривалий і незвичний процес зйомок та відверті сцени й сцени насильства, група працювала загалом близько 15 років (5 років в Україні і 8 в Лондоні – постпродакшн). Основні зйомки пройшли в Харкові в 2008-2011 рр. - на території колишнього басейну «Динамо» був побудований «Московський секретний НДІ».