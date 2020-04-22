Фільм "Дау": у Центрі Голокосту "Бабин Яр" заступилися за Хржановського

У БФ Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" звинувачення на адресу їхнього художнього керівника, режисера фільму "Дау" Іллі Хржановського вважають суб’єктивними та емоційними й просять дочекатися висновків від правоохоронців – чи дійсно щодо дітей під час зйомок у Харкові були якісь неправомірні дії.

Про це йдеться в офіційній заяві організації, опублікованій на сторінці у Facebook.

"Ми впевнені, що будь-яке насилля неприпустиме: ні в минулі часи, ні тепер. Свобода та гідність людини, її життя та її права є найвищими цінностями. Меморіальний центр захищав і захищатиме ці цінності і сповідує їх в своїй діяльності. Водночас наголошуємо, що всі звинувачення, які лунають зараз на адресу Іллі Хржановського, зроблені на підставі емоцій та суб’єктивних думок, побудованих на здогадках і припущеннях. Ми вважаємо, що остаточні рішення варто приймати після об’єктивних висновків правоохоронних органів", - йдеться у заяві.

Також в організації зазначають, що фільми Хржановського, зняті протягом 2008-2011 років, були відзначені нагородами і високими оцінками міжнародних кінокритиків.

"Нинішня поява негативних коментарів щодо діяльності Хржановського як режисера пов’язана з оприлюдненням його фільмів на онлайн-платформах. Ми не можемо давати оцінку цим фільмам та методам, якими вони створені і, чекаємо на проведення розслідування та висновків відповідної експертизи, якщо така буде призначена", - говориться в заяві.

У фонді також закликають ЗМІ та громадськість "бути об’єктивними та зваженими в поширенні коментарів стосовно роботи Фонду та усвідомлювати, що Меморіальний центр "Бабин Яр" і проєкт "Дау" - це абсолютно різні проєкти".

Наголошується, що фонд працює над реалізацією численних культурних, історичних, видавничих проєктів, а одна з його важливих задач - привернути увагу суспільства до загроз тоталітарної, екстремістської, нацистської та расистської ідеологій.

"Художній керівник був залучений до роботи Фонду в кінці 2019 року. Він відомий своїми кінематографічними проєктами, присвяченими дослідженню природи та впливу тоталітарної радянської системи на суспільство. З позиції наглядової ради фонду, до складу якої, зокрема, входять авторитетні діячі культури та правозахисники, така людина могла б запропонувати нове, унікальне бачення художньої складової проєкту. Ілля Хржановський та команда працюють над концепцією майбутнього меморіального центру та мають оприлюднити її цього року", - повідомляють у фонді.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами аналізу даних з мережі Інтернет, харківські правоохоронці зареєстрували кримінальні провадження за фактами катування, а також виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 КК України). За попередньою інформацією слідства, неповнолітнім особам, вірогідно з числа дітей-сиріт, групою осіб у процесі кіновиробництва могли бути заподіяні фізичний біль або моральне страждання. Йдеться про кадри з оприлюдненого 15 квітня 6-годинного фільму "Дау. Дегенераці".

Як повідомлялося, над фільмом "Дау", який і до цього скандалу, був відомий через тривалий і незвичний процес зйомок та відверті сцени й сцени насильства, група працювала загалом біля 15 років (5 років в Україні і 8 в Лондоні – постпродакшн). Основні зйомки пройшли в Харкові в 2008-2011 рр. - на території колишнього басейну "Динамо" був побудований "Московський секретний НДІ".