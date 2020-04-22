Скандальний фільм "Дау": у Харкові відкрили справу через можливе катування дітей

Харківські правоохоронці розслідують факт можливого порушення прав дітей, імовірно, вихованців дитячого будинку під час зйомок фільму, що відбувалися в Харкові в 2008-2011 роках.

Факт розслідування підтвердив кореспонденту Укрінформу прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

"За результатами аналізу даних з мережі Інтернет, виявлено факти, які можуть свідчити про порушення прав і свобод дітей та інтересів держави у сфері охорони дитинства під час зйомок кінофільму на території міста Харкова. Ювенальні прокурори прокуратури Харківської області зареєстрували кримінальні провадження за фактами катування, а також виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції в Харківській області", - повідомив Чубенко.

За попередньою інформацією слідства, неповнолітнім особам, вірогідно з числа дітей-сиріт, групою осіб у процесі кіновиробництва могли бути заподіяні фізичний біль або моральне страждання. Крім того, вважають у прокуратурі, оприлюднені кадри з відео можуть мати ознаки твору, що пропагує культ насильства і жорстокості або дискримінації.

Як з’ясував Укрінформ, ідеться про фільм "Дау", який знімав у Харкові протягом кількох років російський режисер Ілля Хржановський.

З 15 квітня у вільному доступі в Інтернеті з’явилися фільми цього масштабного проєкту. Напередодні у мережі Facebook почалося бурхливе обговорення 6-годинного фільму "Дау. Дегенерація", де є сцени з немовлятами (показані досліди в закритому науковому інституті). Зокрема, експерт з дитячої нейропсихології Олена Самойленко, виказуючи обурення, стверджує, що у зйомках використали дітей з харківського будинку дитини і що їм завдали непоправних психологічних травм.

На ситуацію звернув увагу уповноважений ВР з прав дітей Микола Кулеба. В коментарі Укрінформу він підтвердив, що написав заяву до поліції, однак решта викладеної в мережі інформації потребує перевірки. Тож наразі достеменно невідомо, які діти були задіяні в кінопроцесі та з чийого дозволу.

Сам режисер резонансні кадри поки не прокоментував.

Як повідомлялося, російський режисер Ілля Хржановський наприкінці 2019 року став художнім керівником Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" у Києві.

Над фільмом "Дау", який і до цього скандалу, був відомий через тривалий і незвичний процес зйомок та відверті сцени й сцени насильства у фільмі, група працювала загалом біля 15 років (5 років в Україні і 8 в Лондоні – постпродакшн). Основні зйомки пройшли в Харкові в 2008-2011 рр. - на території колишнього басейну "Динамо" був побудований "Московський секретний НДІ", також зйомки були на вулицях міста.

Усі учасники проєкту підписали згоду про нерозголошення. За підтвердженням самого Хржановського, протягом кількох років люди жили в декораціях за правилами радянського часу періоду 1938 - 1968 рр. - з "партійною організацією" та навіть "в'язницею".

Фото: кадр з фільму, соцмережі