Кулеба: Потрібен інститут суддів, слідчих і прокурорів, які працюють саме з дітьми

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба зустрівся із заступником Генерального прокурора Гюндузом Мамедовим.

Під час зустрічі обговорили проблеми розслідування злочинів, які стосуються дітей, повідомляє пресслужба глави держави.

"Під час розгляду справ, які стосуються сексуального насильства над дитиною, вся увага правоохоронних органів зосереджується на доведенні злочину та покаранні. Водночас інтереси потерпілої дитини залишаються поза увагою. Якщо дитина не має адвоката, а батьки не обізнані у правовій сфері, вони не можуть належним чином відстояти інтереси дитини. Обов’язок держави – максимально захистити дитину під час розгляду справи, не допустити повторного травмування", – зазначив Кулеба.

Уповноважений з прав дитини наголосив, що в судовій системі необхідно створити спеціалізований інститут суддів, слідчих, прокурорів та адвокатів, які працюватимуть саме з дітьми.

Кулеба та Мамедов домовилися про спільну реалізацію найближчим часом пілотного проєкту у Києві та Київській області за принципом американського Children’s Justice Centre.

Його суть полягає у тому, що дитина, яка була жертвою, допитується лише один раз на стадії досудового розслідування під відеозапис. Допит проводить спеціально підготовлений слідчий суддя, здійснюється обов’язковий психологічний супровід. Процес відбувається у невимушеній обстановці без психологічного тиску.

Читайте також: В Офісі генпрокурора оприлюднили статистику щодо самогубств неповнолітніх

Під час зустрічі зазначалося, що за останні роки кількість злочинів, жертвами яких є неповнолітні, зросла. У 2019-му понад 5,4 тисячі дітей постраждали внаслідок кримінальних правопорушень, при цьому лише від зґвалтувань потерпіло вдвічі більше дітей, ніж у 2018 році (148 осіб).

Як повідомляв Укрінформ, наразі Офіс генерального прокурора працює над повним перезавантаженням системи захисту прав дитини: від розробки Стратегії з упровадженням найкращих світових практик – до реалізації пілотних проєктів з медіації та превенції.