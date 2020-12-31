Глава РНБО обговорив деокупацію Криму з представниками Меджлісу

У Київському офісі Меджлісу кримськотатарського народу провели нараду з секретарем РНБО Олексієм Даніловим, під час якої сторони обговорили шляхи деокупації Кримського півострова.

Про проведення такої зустрічі 30 грудня 2020 року розповів голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров у своєму фейсбуці, передає Укрінформ.

"В ході ґрунтовної і відвертої бесіди учасники зустрічі обговорили питання спільної взаємодії при розробці та обговоренні Державної стратегії деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, реалізації ініціативи "Кримська платформа", а також застосуванні санкцій у відношенні осіб та підприємств, чия незаконна діяльність сприяє російській окупаційній владі в Криму та посиленню жорстоких переслідувань і репресій громадян України, що проживають на півострові", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляло агентство, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети — деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи має бути започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік у Києві.

Фото: facebook.com/dogrujol