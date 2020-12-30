В окупованому Криму винесли ще 10 вироків за відмову служити в армії РФ

За підсумками грудня в окупованому Криму було зафіксовано найбільшу кількість винесених вироків і нових кримінальних справ за «ухилення від служби в російській армії».

Про це повідомляє в Фейсбуці Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.

«Кримська правозахисна група (КПГ) в грудні 2020 року зафіксувала 16 нових кримінальних справ відносно жителів Криму за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби в Збройних силах РФ) і 10 нових вироків, винесених за цією статтею », - йдеться в повідомленні.

За даними КПГ, три нових вироки винесено в Кіровському районному «суді» («судді» Георгій Церцвадзе і Ігор Дегтярьов), чотири - в Ленінському районному «суді» м.Севастополя» («судді» Анатолій Василенко, Анна Гуло і Андрій Грачов) і по одному вироку в Гагарінському районному «суді» м.Сімферополя («суддя» Наталія Книш), Бахчисарайському районному «суді» («суддя» Василь Кошелєв) і в Центральному районному «суді» Сімферополя («суддя» Олександр Воронов).

Як зазначили правозахисники, в грудні була найбільша за весь період окупації кількість справ і вироків за відмову кримчан служити в російській армії.

Всього на кінець грудня експертами КПГ зафіксовано 163 кримінальні справи за ухилення від служби в ЗС РФ, які передано на розгляд до «судів» Криму.

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Щодо 153 з них вже винесено вироки, ще 10 перебувають на стадії розгляду.

У Кримській правозахисній групі нагадали, що примус жителів Криму до служби в збройних силах держави, що окуповує, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Четвертої Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.